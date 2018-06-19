В США за одни сутки застрелили двух реперов, второй – Джимми Уопо

19.06.2018 12:50



За прошедшие сутки в США был убит еще один молодой репер – Джимми Уопо (Jimmy Wopo), которого также расстреляли, передает Интерфакс со ссылкой на CBS. В этот раз злоумышленники находились в проезжавшем мимо автомобиле, и открыли огонь по машине 21-летнего репера. С ним находился еще один человек. Музыкант скончался в больнице.

Ранее сообщалось об убийстве во Флориде 20-летнего репера XXXTentacion.