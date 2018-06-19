Беспорядки в центре Киева: митингующие шахтеры пытаются прорваться в Раду

19.06.2018 12:25



Около здания украинской Рады, в самом центре столицы, происходят беспорядки и столкновения между участниками митинга и сотрудниками полиции, передает РИА Новости. Митингующие, среди которых шахтеры и участники Афганской войны, настойчиво пытаются прорваться в здание парламента. Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки. Сообщается также о том, что протестующие смогли прорвать первый полицейский кордон.