Сенат США принял проект бюджета Пентагона на 716 миллиардов долларов

19.06.2018 11:57



В Сенате американского конгресса был принят законопроект, в котором речь идет о бюджете Минобороны страны на новый, 2019, финансовый год, начинающийся с первого октября, передает «Коммерсант». Сообщается, что 85 сенаторов поддержали данный документ. 10 проголосовали против. После того, как будут внесены поправки, проект направят на подпись главе государства.

Как сообщается, общий объем финансирования Пентагона будет составлять 716 миллиардов долларов. Примерно $617 млрд будут направлены непосредственно в Пентагон. Остальная часть пойдет «на продолжение операций за рубежом».