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ИЗМИР

В Киеве около Рады проходит митинг горняков

19.06.2018 11:38
В Киеве около Рады проходит митинг горняков

В украинской столице горняки устроили митинг около здания Рады. По словам главы профсоюза Михаила Волынца, люди требуют «надлежащего финансировании угольной отрасли», передает РИА Новости. По его словам, горняки съехались со всей Украины. На сегодняшний день угольная промышленность в стране находится на критическом уровне, горнякам задолжали огромную сумму по зарплате: 761,1 миллион гривен, что составляет около 28,9 миллионов долларов.

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