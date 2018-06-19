Боевики обстреляли жилые кварталы сирийского города Дераа, погиб ребенок

19.06.2018 11:02



Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) открыли огонь из минометов по жилым кварталам населенного пункта Дераа, который находится в южной части Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА. Согласно предварительной информации, в результате обстрела погиб ребенок. Еще один мирный житель был ранен.

Огонь был открыт после полуночи. Минометный обстрел велся по кварталам Ас-Сахири, Аль-Матар, а также Шималь Хат и Аль-Кашшаф.