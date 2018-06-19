На Сахалине зафиксировали массовую гибель сельди в заливе Пильтун

19.06.2018 06:47



В заливе Пильтун (Северо-Восточное побережье Сахалина) зарегистрировали массовую гибель тихоокеанской сельди. Как предполагают специалисты, инцидент мог произойти по причине дефицита кислорода в воде, который вызвали ледовые заторы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы СахНИРО.

По данным ученых, скорее всего битый лед забивал жабры сельди, что привело к их гибели.

В настоящее время пробы рыбы отправили в Москву для установления истиной причины.