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ИЗМИР

На Сахалине зафиксировали массовую гибель сельди в заливе Пильтун

19.06.2018 06:47
На Сахалине зафиксировали массовую гибель сельди в заливе Пильтун

В заливе Пильтун (Северо-Восточное побережье Сахалина) зарегистрировали массовую гибель тихоокеанской сельди. Как предполагают специалисты, инцидент мог произойти по причине дефицита кислорода в воде, который вызвали ледовые заторы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы СахНИРО.

По данным ученых, скорее всего битый лед забивал жабры сельди, что привело к их гибели.

В настоящее время пробы рыбы отправили в Москву для установления истиной причины.

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