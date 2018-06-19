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ИЗМИР

Китайские изделия из алюминиевого сплава США будут облагаться дополнительными пошлинами

19.06.2018 03:21
Китайские изделия из алюминиевого сплава США будут облагаться дополнительными пошлинами

Компания Ассоциации производителей алюминия Aluminum Association заявила, что Соединенные Штаты приняли решение  ввести антидемпинговые пошлины на изделия из китайского листового алюминия. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на агентство Reuters.

По данным компании, китайские изделия из алюминиевого сплава продаются на американском рынке по заниженной цене и будут облагаться дополнительным тарифом в 167,16%.

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