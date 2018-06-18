Житель штата Алабама сфотографировал штормовое облако идеальной формы

18.06.2018 23:47



Фото: Twitter/@Jake_WPMI

Житель штата Алабама (США) сфотографировал штормовое облако, похожее на гриб идеальной формы. Фото опубликовал метеоролог Джейк Данн. В комментарии он заметил, что это, вероятно, лучший пример грибного облака, которое когда-либо существовало.

Но специалист по погодным явлением Джефф Халверсон сообщил о том, что это абсолютно обычный тип штормового облака. Он рассказал, что форма облака была сформирована центральным восходящим потоком, который несет сухой холодный воздух, передает РЕН ТВ.