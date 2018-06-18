Более 200 тысяч болельщиков посетили матчи ЧМ‑2018 по футболу в Москве

18.06.2018 22:06



За первые 5 дней ЧМ-2018 матчи в столице РФ посетили более 200 тысяч болельщиков, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу агентства "ТурСтат".

Источник агентства сообщил о том, что матчи ЧМ в Москве уже посетили более 200 тысяч зрителей, а по всей РФ - более 600 тысяч.

Матчи чемпионата на стадионе "Лужники" между сборными РФ и Саудовской Аравии, а также сборными Германии и Мексики привлекли по 78 тысяч зрителей, а встреча сборных Аргентины и Исландии на стадионе "Спартак" - 44 тысячи.