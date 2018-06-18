В Японии найден древний дворец императоров

18.06.2018 21:24



Согласно докладу в The Asahi Shimbun, следы большого сооружения, построенного в первой половине восьмого века нашей эры, были найдены на археологическом участке Миятаки в центральной Японии, недалеко от берегов реки Йошиногава. Исходя из размера и дизайна древней постройки, археологи предполагают, что это главное здание дворца Yoshino no Miya, упомянутое в исторических рекордах и поэзии как место, где часто бывают императоры. Ученые давно искали дворец, и предположили, что он был размещен благополучно далеко от реки, в горах, с видом на реку.

"Раньше я думал, что стихотворение изображает дворец преувеличенным образом, - сказал Макото Уэно из Университета Нары, - но Yoshino no Miya, скорее всего, был отдельным дворцом, чтобы насладиться красотой Йошиногавы, как изображено в поэзии".

Мичио Маэзоно из колледжа искусств Нары добавил, что размещение этого здания могло бы облегчить религиозные службы в честь бога реки.