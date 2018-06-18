Ученые заметили в атмосфере Венеры гигантскую таинственную волну

18.06.2018 21:12



Фото: theusbport.com

Японские ученые заметили в верхних слоях атмосферы Венеры гигантскую волну загадочного происхождения. Как сообщили планетологи, явление называется атмосферная гравитационная волна, и оно довольно хорошо изучено, тем не менее, исследователи не ожидали увидеть его на второй по удаленности от светила планете, пишет oane.ws.

Данная гигантская волна на Венере движется со скоростью порядка 360 км/ч, она похожа на космологические гравитационные волны. Их существование было подтверждено лишь в 2017 г. Если атмосферные гравитационные волны хорошо изучены и специалисты до последнего времени были убеждены в том, что образуются они вследствие взаимодействия крупных атмосферных потоков с горными грядами и прочими преградами, то обнаруженная волна, пожалуй, крупнейшая из всех известных, однако и это не главная деталь.

Важно, что на поверхности данной планеты, согласно представлениям современных ученых, не может быть скал и иных возвышенностей, которые могли бы порождать такие волны. Это может говорить о том, что Венера еще довольно мало изучена планетологами, и они в действительности не имеют представления о том, из чего состоит поверхность данной планеты.