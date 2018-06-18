"Нафтогаз" оспаривает остановку решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа

18.06.2018 20:21



Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания оспаривает решение апелляционного суда Швеции о приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа через территорию Украины с "Газпромом", пишет Газета.ru. На странице в Facebook Витренко пообещал, что заставит "Газпром" заплатить весь положенный долг и возместить расходы, связанные с понесенными судебными издержками