Ангела Меркель приняла ультиматум ХСС по вопросу мигрантов

18.06.2018 17:11



Глава Христианско-социального союза и МВД Германии Хорст Зеехофер предоставил канцлеру страны Ангеле Меркель двухнедельный срок для решения проблемы миграционного кризиса на уровне ЕС, пишет РИА Новости. Если на заседании ЕС 28 июня не будет найдено приемлемое решение по данному вопросу, всех мигрантов, которые зарегистрированы не в Германии вышлют из страны. Также Германия откажется от приема новых беженцев. Канцлер приняла выдвинутые требования.