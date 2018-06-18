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ИЗМИР

Как эмоции формируют нашу трудовую жизнь

18.06.2018 15:27
Как эмоции формируют нашу трудовую жизнь

Йохен Менгес, эксперт в области организационного поведения, считает, что эмоции важны для производительности и поведения сотрудников. Его исследования привносят нюанс в наше понимание того, как сотрудники хотят чувствовать себя на работе.

Важно, чтобы люди чувствовали себя счастливыми, а не несчастными в своей работе - исследования показывают, что удовлетворенные сотрудники обеспечивают лучшие результаты в работе. Но некоторые компании рассматривают инициативы в отношении счастья, предлагая такие преимущества, как зоны отдыха, бесплатное питание, не учитывают сложность эмоциональной жизни людей.

Работая с Йельским центром эмоционального интеллекта и Фондом Фааса, Менгес попросил более 10 000 сотрудников из разных профессий, уровней, возрастов, полов и этнических групп в США не только, как они себя чувствуют, но и того, как они хотят чувствовать себя на работе. Результаты показывают, что, хотя некоторые сотрудники чувствуют себя счастливыми, многие говорят, что они напряжены, устали и разочарованы на работе. Когда дело доходит до того, как люди хотят чувствовать, исследование считает, что большинство хотят быть оцененными, а не только взволнованными и счастливыми.

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