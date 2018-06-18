В Германии задержан глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер

18.06.2018 14:06



18 июня в Германии временно задержали главу правления автоконцерна Audi Руперта Штадлера, передает Газета.ру со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung. Сообщается, что это связано с так называемым «дизельным скандалом». На прошедшей неделе в квартире Штадлера правоохранители провели обыски. Кроме этого, прокуратурой Мюнхена было возбуждено дело «в связи с подозрениями в мошенничестве и опосредованном подлоге».