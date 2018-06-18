ЕС продлил санкции по Крыму и Севастополю

18.06.2018 12:16



Совет ЕС принял решение о продлении санкций по Крымскому полуострову и Севастополю в срок до 23 июня 2019 года, передает РИА Новости. Уточняется, что односторонние ограничительные меры Брюсселя вводят запрет для граждан и компаниям, которые находятся в Евросоюзе, импортировать крымскую продукцию. Кроме этого, запрещена инвестиционная деятельность в экономику Крыма, а также оказание туруслуг. Плюс запрещается экспортировать на полуостров ряда товаров и технологий, которые имеют отношение к добыче и переработке нефти и газа.