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ИЗМИР

Киев хочет создать в ЕС группу, которая остановит «Северный поток – 2»

18.06.2018 10:35
Киев хочет создать в ЕС группу, которая остановит «Северный поток – 2»

Украинские власти планируют создать в ЕС группу, в задачи которой будет входить остановка строительства «Северного потока – 2». Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, этот газовый проект является «абсолютно политиканским проектом», направленным против Киева. Глава страны подчеркнул, что реализация СП2 заберет из украинского бюджета около трех миллиардов долларов.

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