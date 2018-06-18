Анкара планирует построить в Антарктике турецкую научную базу

18.06.2018 09:34



Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что власти страны планируют к 2019 году создать в Антарктике научную базу. Как передает РИА Новости, об этом турецкий лидер сообщил в свой Twitter. Он отметил, что в Антарктике уже есть объекты, которые представляют около 30 стран. До этого у Турции не было полярных научных станций, но в следующем году ситуация, по словам Эрдогана, должна измениться.