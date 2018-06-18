Самолет Superjet 100 с пассажирами совершил аварийную посадку в Барнауле

18.06.2018 07:45



В Барнауле (Алтайский край) совершил экстренную посадку пассажирский самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАвиа», вылетевший рейсом IO-225 «Иркутск – Барнаул – Санкт-Петербург». На борту лайнера находились 85 пассажиров и экипаж в составе пяти человек. Такую информацию сообщил источник в экстренных службах региона, передает РИА «Новости.

Уточняется, что аварийная посадка была совершена в результате срабатывания одного из датчиков о технической неисправности.