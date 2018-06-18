Власти Японии выразили протест Республики Корее из-за военных учений у спорных островов

18.06.2018 05:27



МИД Японии назвало военные учения Республики Кореи у спорных островов Токто «неправильными» и выразило свой протест, передает «Газета.RU», ссылаясь на информацию телеканала NHK.

По его данным, японская сторона ранее предлагала Южной Корее вынести вопрос о спорных территориях на рассмотрение международного суда ООН, но южнокорейские власти считают острова Токто своей территорией.