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ИЗМИР

Украина нарастила импорт товаров из РФ на 31%

17.06.2018 22:22

Украина увеличила импорт товаров из Российской Федерации на 31 процент по итогам первых четырёх месяцев этого года. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передает RT на русском.

Сообщается, что объём импорта товаров из РФ на Украину вырос до $2,6 млрд.

В тоже время, доля экспорта товаров из Украины в РФ уменьшилась на 6,4 процента - до $1,18 млрд. В соответствии с отчётом, отрицательное сальдо торговли Украины с Российской Федерацией составило $1,377 млрд. В минувшем году суммарный товарооборот между Украиной и РФ вырос на 28,6 процента.

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