Режим работы станции московского метро «Филёвский парк» изменится с 18 июня

17.06.2018 15:54



С 18 июня будет изменен режим работы станции московского метрополитена "Филевский парк". Данные меры связаны с проведением работ по реконструкции наземного участка Филевской линии, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Источник агентства сообщил о том, что после реконструкции будет открыт восточный вестибюль станции. В то же время западный вестибюль будет закрыт на ремонт до 18 сентября.

В связи с проведением ремонтных работ часть платформы станции закроют. Поезда, следующие из центра Москвы, будут открывать двери лишь двух последних вагонов.