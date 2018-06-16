Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста

16.06.2018 15:41



Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, подписанное премьер-министр РФ Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Уточняется, что повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно с 2019 по 2034 год с увеличением ежегодно на 1 год. Предлагается закрепить его на уровне 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.