Голикова назвала цифру увлечения годового дохода пенсионеров в 2019 году

16.06.2018 14:54



Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что после повышения пенсионного возраста с 2019 года пенсия пенсионеров увеличится на 1 тысячу рублей и в зависимости от стажа в среднем вырастит до 12 тыс. рублей. Об этом информирует «Интерфакс».