Голикова назвала цифру увлечения годового дохода пенсионеров в 2019 году
16.06.2018 14:54
Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что после повышения пенсионного возраста с 2019 года пенсия пенсионеров увеличится на 1 тысячу рублей и в зависимости от стажа в среднем вырастит до 12 тыс. рублей. Об этом информирует «Интерфакс».
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Ага..прибпвят 1000 а продукты не считая товаров и лекарств вырастут на 30-50%% не считая ЖКХ и стоимости бензина..так что пенсии может и вырастут а нищих подыхающих от голода станет ещё больше..а говорить министры и премьер умеют ..народ и так в шоке что бензин стоит 50 руб а тут ещё Козак успокаивает ..что он дороже 100 вряд ли будет стоить. .а по мне так лучше 2 года потерять ..чем выходки дураков министров еще целый Президентский срок терпеть ..эх не ту страну Гондурасом назвали ..эх не ту