Ученые нашли причину пристрастия людей в жирной и калорийной пище

16.06.2018 05:13



В ходе исследования специалисты Йельского университета сделали вывод, что пристрастие людей к сладкой, жирной и с большим содержанием углеводов еде обусловлено тем, что она способна «включать» систему вознаграждения мозга, передает «Газета.RU», ссылаясь на информацию Medical Daily.

По данным ученых, появившаяся совсем недавно вредная еда улучшает настроение и люди, получая удовольствие, не могут отказаться от нее, даже понимая, что жирная и углеводистая пища может навредить здоровью.