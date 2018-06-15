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ИЗМИР

Новое исследование показывает связь между аллергенами в красном мясе и болезнями сердца

15.06.2018 21:07
Новое исследование показывает связь между аллергенами в красном мясе и болезнями сердца

Сердечно-сосудистые заболевания ответственны за треть всех смертей в мире, по их вине в 2016 году погибло 17,7 миллиона человек. Поэтому, понимание того, как они развиваются, имеет решающее значение для ученых всего мира. Группа американских исследователей теперь обнаружила связь между наличием аллергенов в красном мясе и повышенным риском развития некоторых сердечных заболеваний, пишет IFL Science. 

Команда собрала образцы крови у 118 взрослых и искала антитела к галактозе-α-1,3-галактозе или альфа-гал, основному аллергену в красном мясе. Из пациентов 26% имели чувствительность, при анализе изображений, показавших, что у них на 30% больше насадок в их коронарных артериях, чем у пациентов без чувствительности. Болезнь коронарной артерии может привести к сердечным приступам.

«Этот новый вывод вызывает интригующую возможность того, что аллергия на красное мясо может быть недооцененным фактором в сердечных заболеваниях», - сказал руководитель исследования профессор Колин Макнамара из Университета штата Вирджиния . «Эти предварительные выводы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований в более крупных группах населения из разных географических регионов и дополнительных лабораторных работ».

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