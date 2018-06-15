Песков прокомментировал повышение пенсионного возраста вопреки обещаниям президента

15.06.2018 15:54



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сказанные 13 лет назад президентом России Владимиром Путиным слова о том, что во время его президентства пенсионный возраст в России не будет поднят, пишет РБК. По его словам, необходимо учитывать изменения, которые произошли за эти 13 лет, как в экономике, так и в демографической сфере. Песков подчеркнул, что данный вопрос прорабатывается в Правительстве, а не в Администрации президента.