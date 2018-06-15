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ИЗМИР

Вышинского доставили в Херсонский городской суд

15.06.2018 13:27
Вышинского доставили в Херсонский городской суд

Руководитель сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в здание Херсонского горсуда, где будет рассмотрено ходатайство следствия, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского. По словам защитника, заседание уже началось, однако, что за ходатайство, пока не известно.

СМИ также сообщает, что перед заседанием Вышинский смог пообщаться со своим отцом, который приехал из Днепра. В зале также находятся представители ОБСЕ.

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