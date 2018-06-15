Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность

15.06.2018 13:04



Впервые Инновационный энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 был выведен на полную мощность. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от управления информации и общественных связей станции. В сообщении говорится, что в течение двух недель будут проходить заключительные испытания, в ходе которых должен подтвердиться факт того, что оборудование и техносистемы отвечают плановому проекту.