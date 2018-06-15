Эксперты считают, что Дональд Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма

15.06.2018 12:18



Американский президент Дональд Трамп решил взять курс на признание Крымского полуострова территорией России, о чем в беседе с РИА Новости сообщил зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук. Вместе с этим, по словам эксперта, глава США в данный момент вынужден вести себя «с учетом складывающейся конъюнктуры». Политолог считает, что Трамп и далее будет продвигать идею о признании Крыма российской территорией.