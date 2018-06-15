Сергей Шнуров о повышении пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта

15.06.2018 11:54



Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в одной из социальных сетей обнародовал стихотворение, которое посвящено повышению пенсионного возраста. Музыкант, рассуждая на «злобу дня», пишет о том, что пенсия в России недостижима, а сам пенсионный возраст напоминает морковку «перед осликом, что кружит у колодца».

Одна из строчек стихотворения звучит так: «Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе». Вместе с этим музыкант старается сохранять оптимизм в свойственной ему манере: «Жизнь прекрасна, хоть не умирай!».