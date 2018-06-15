В ЛНР сообщили об условиях, при которых республика останется в составе Украины

15.06.2018 10:26



ЛНР останется в составе Украины, если Киев исполнит минские соглашения, но республика должна стать государством с федеративным или конфедеративным устройством. С таким заявлением в беседе с РИА Новости сообщил и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. По его словам, как показывает опыт, Киев сбрасывает со счетов Донбасс во всех смыслах, а властям Украины нужна только территория.