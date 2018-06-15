Индии угрожает экологическая катастрофа

15.06.2018 09:37



Ученые бьют тревогу: впервые Индии пришлось столкнуться с тяжелым водным кризисом, из-за которого каждый год погибает более 200 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Национального института трансформации Индии (NITI). По словам исследователей, сегодня примерно половина граждан (600 миллионов из 1,3 миллиарда) ощущают острую нехватку воды. В докладе также говорится, что к 2030 году спрос на воду в два раза превысит доступные водные ресурсы, существующие на территории Индии.