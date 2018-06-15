В Иркутской области вызвали искусственный дождь, чтобы потушить пожар

15.06.2018 08:56



В районе от поселка Тальяны (Иркутская область) лесники решили вызвать искусственный дождь, чтобы потушить пожар, передает Интерфакс со ссылкой на региональное правительство. Сообщается, что «вызовом дождя» занимались специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» при помощи самолета Ан-26, который был оснащен пиропатронами с йодистым серебром. Этими снарядами были обстреляны ближайшие кучевые облака. Примерно через час над местом пожара начал идти дождь.