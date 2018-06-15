Редкий альбом «Птицы Америки» продали за $9,65 млн в Нью-Йорке на торгах

15.06.2018 07:18



Альбом «Птицы Америки», который считается в США самых дорогим и редким изданием, продали на аукционы в Нью-Йорнке за $9,65 млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные аукционного дома Sotheby's, который организовал торги.

По его информации, альбом с красочными иллюстрациями и изображением птиц в натуральную величину выпускался по частям с 1827 года по 1838 год и сменил уже несколько владельцев .На аукционе его первоначальная стоимость составляла $8-12 млн.