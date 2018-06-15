На украинском телеканале «Интер» будет транслироваться ЧМ-2018 по футболу

15.06.2018 06:21



На Украине вынуждены показывать матчи российского чемпионата мира по футболу, чтобы не накапливалась задолженность пред Европейским союзом вещателей, передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение председателя НОТУ Зураба Аласания.

Уточняется, что украинские власти в 2015 году перестали переводить ЕСВ деньги, отказавшись от трансляций ЧМ, в результате этого у Национальной общественной телерадиокомпании Украины накопились долги.