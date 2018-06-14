Водянова шокировала публику необычным платьем

14.06.2018 23:44



Известная модель в своем личном аккаунте в Instagram разместила фото, где она позирует в необычном сказочном платье. Водянова была приглашена на концерт к ЧМ-2018 в качестве ведущей. Поклонники модели оценили сказочный образ. Многие сравнили ее со сказочной принцессой. Фото набрало около 10 000 лайков. Но нашлись и те, кто раскритиковал образ Натальи. Некоторые сообщили, что для подобного события можно было бы подобрать наряд и получше. На мероприятии Наталья появилась с легким вечерним макияжем, отдав предпочтение нюдовым оттенкам. Необходимо отметить, что Водянова является одной из самых популярных моделей РФ, красота Натальи восхищает многих. Она нередко выходит в свет без макияжа, показывая свою естественную красоту, подчеркивая ее яркими дизайнерскими образами, пишет vistanews.ru.