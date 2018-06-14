Киевский аэропорт закрыт из-за аварии самолета

14.06.2018 22:59



Международный аэропорт Киева 15 июня закрыли до одного часа ночи из-за аварии лайнера Bravo Airways, передает РЕН ТВ. Уточняется, что чрезвычайное происшествие случилось при посадке самолета. Как сообщили представители пресс-службы аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал. По имеющимся сведениям, в ходе посадки и торможения на мокрой полосе воздушное судно развернуло, и оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Также известно, что на борту лайнера находилось 169 пассажиров. Все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале в зале прилета. На месте происшествия работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ждут авиаэкспертов и представителей авиаперевозчика.