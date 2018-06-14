Александр Новак и Халед аль-Фалеха договорились о необходимости расширения кооперации в энергетике

14.06.2018 22:38



Министры энергетики России и Саудовской Аравии сделали совместное заявление, в котором озвучили готовность двух стран к следующему шагу в направлении расширения взаимного сотрудничества в сфере энергетики.

В заявлении также была отмечена договорённость по совместной работе со всеми сторонами подписавшими "декларацию о кооперации", что в свою очередь позволит организовать структуру для долгосрочного взаимодействия.