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ИЗМИР

Астрономы впервые смогли увидеть, как черная дыра разрушает звезду

14.06.2018 21:35
Астрономы впервые смогли увидеть, как черная дыра разрушает звезду

Впервые астрономы смогли непосредственно наблюдать формирование и расширение быстро движущейся струи материала, выброшенного, когда мощная гравитация сверхмассивной черной дыры разорвала звезду, блуждающую слишком близко к космическому монстру, пишет phys.org.

Ученые отслеживали это событие с помощью радио и инфракрасных телескопов, в том числе очень длинного базового массива Национального научного фонда, в паре сталкивающихся галактик под названием Arp 299, находящихся на расстоянии около 150 миллионов световых лет от Земли. В ядре одной из галактик черная дыра в 20 миллионов раз была более массивная, чем Солнце, измельчила звезду, более чем в два раза превышающая массу Солнца, создавая цепочку событий, которая выявила важные детали насильственной встречи.
Было обнаружено лишь небольшое количество таких звездных смертей, называемых событиями приливного нарушения, хотя ученые предположили, что они могут быть более распространенным явлением. Теоретики предположили, что материал, извлеченный из обреченной звезды, образует вращающийся диск вокруг черной дыры, излучая интенсивное рентгеновское излучение и видимый свет, а также запускает струи материала наружу из полюсов диска со скоростью света.

«Никогда раньше мы не могли непосредственно наблюдать за образованием и эволюцией одного из этих событий», - сказал Мигель Перес-Торрес из Астрофизического института Андалусии в Гранаде, Испания.

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