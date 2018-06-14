Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники

14.06.2018 19:17



На официальном сайте Роспотребнадзора появилась информация, подготовленная специалистами ведомства, о том, как выбрать самую вкусную клубнику, пишет РИА Новости. Специалисты рекомендуют выбирать чистые сухие ягоды однородного цвета, без видимых повреждений. Листочки на ягодах не должны быть увядающими. Также, не стоит покупать мягкие, влажные ягоды с зеленоватыми пятнами. Количество ягод должно быть таким, чтобы вы смогли съесть их в течение двух, максимум трех дней.