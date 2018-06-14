В Москве состоялась церемония открытия ЧМ-2018

14.06.2018 18:27



В столице России состоялась церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, передает ТАСС. Кубок чемпионата мира на поле стадиона вынесли испанский вратарь Икер Касильяс и российская топ-модель Наталья Водянова. В начале церемонии был показан видеоклип, в котором российские музыканты исполнили произведения Чайковского на специальной плавучей платформе на Москве-реке. Далее Аида Гарифуллина и Робби Уильямс исполнили композицию Angels, во время которой на стадион были вынесены национальные флаги всех сборных команд-участниц Чемпионата. В завершении церемонии Роналдо, талисман ЧМ волк Забивака и один из детей, участвующих в церемонии, разыграли первый символический удар по официальному мячу турнира, которым ранее, российские космонавты сыграли матч на Международной космической станции.