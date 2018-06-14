Пенсионная реформа улучшит качество жизни пенсионеров

14.06.2018 17:37



Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Любовь Духанина считает, что пенсионная реформа, начатая Правительством РФ, приведет к повышению уровня жизни пенсионеров, повышению их доходов и увеличению благосостояния, пишет РИА Новости. Напоминаем, что Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста в для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Повышение возраста пенсионеров будет происходить постепенно, с 2019 до 2028 года.