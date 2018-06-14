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ИЗМИР

Пробиотические бактерии могут диагностировать, предупреждать и лечить инфекции

14.06.2018 15:24
Пробиотические бактерии могут диагностировать, предупреждать и лечить инфекции

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали пробиотическую смесь натуральных и сконструированных бактерий для диагностики и лечения холеры, кишечной инфекции, которая вызывает сильное обезвоживание, пишет phys.org.

Вспышки холеры обычно вызваны загрязненной питьевой водой, и инфекции могут стать фатальными, если их не лечить. Наиболее распространенным методом лечения является регидратация, которая должна проводиться внутривенно, если пациент чрезвычайно обезвожен. Тем не менее, внутривенное лечение не всегда доступно пациентам, которые в нем нуждаются, а заболевание убивает примерно 95 000 человек в год.Новый пробиотический микс команды MIT может регулярно потребляться в качестве профилактической меры в регионах, где холера распространена или используется для лечения людей в скором времени после заражения.

«Наша цель состояла в том, чтобы использовать синтетическую биологию для разработки недорогих средств для обнаружения и диагностики, а также для подавления или лечения инфекций холеры», - говорит говорит Джеймс Коллинз, профессор медицины MIT, который является старшим автором исследования. «Если бы можно было недорого и быстро отслеживать болезнь и лечить ее естественными или спроектированными пробиотиками, это помогло бы спасти людей во многих частях мира».

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