Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст

14.06.2018 13:52



Российское правительство предлагает увеличить пенсионный возраст граждан: для мужчин до 65 лет, и для женщин до 63 лет, передает РИА Новости. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, это будет поэтапная реформа, которая начнется с 2019 года. к этому пенсионному возрасту планируется прийти пошагово.