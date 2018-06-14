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ИЗМИР

Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст

14.06.2018 13:52
Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст

Российское правительство предлагает увеличить пенсионный возраст граждан: для мужчин до 65 лет, и для женщин до 63 лет, передает РИА Новости. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, это будет поэтапная реформа, которая начнется с 2019 года. к этому пенсионному возрасту планируется прийти пошагово.

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14:05 0 0
Олег:

Куда бы не зашел, на какой бы портал не взглянул, везде где есть комментарии, читаю их между строк. А между строк сплошь и рядом написаны ненормативная лексика и идиомы.

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