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ИЗМИР

Жители и гости Москвы смогут увидеть сближение Луны и Венеры

14.06.2018 13:47
Жители и гости Москвы смогут увидеть сближение Луны и Венеры

16 июня жители и гости российской столицы смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры, передает Лента.ру со ссылкой на сайт Московского планетария. В сообщении говорится, что за явлением можно будет наблюдать сразу после захода Солнца.

По словам специалистов, за этим явлением смогут наблюдать все россияне, но лучше всего невооруженным глазом оно будет заметно на востоке Сибири и на Дальнем Востоке. 

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