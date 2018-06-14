Жозе Моуринью заявил, что Россия должна победить Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018

14.06.2018 13:26



Национальная сборная России по футболу должна одержать победу над сборной Саудовской Аравии на сегодняшнем матче-открытии ЧМ-2018. Об этом в разговоре с RT заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По словам специалиста, российская команда будет ощущать большое давление, поскольку это дебютный матч, за которым будет наблюдать весь мир. Что касается соперников россиян, то, как считает Моуринью, это «команда из другой реальности».