Бывший министр Хабаровского края Андрей Попов проведет в колонии 5,5 лет

14.06.2018 12:38



Судебной коллегией по уголовным делам Хабаровского краевого суда было решено оставить без изменений приговор, который ранее был вынесен в отношении экс-министра Хабаровского края Андрея Попова, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Ранее его приговорили к 5,5 годам заключения. Основанием для приговора стало превышение должностных полномочий, а также «нерациональное использование 750 миллионов рублей» бюджета.