Задержана американка, которая занималась вербовкой в ряды боевиков

14.06.2018 10:31



Сотрудники ФБР провели задержание гражданки США родом из Израиля, которая в социальных сетях занималась вербовкой в ряды «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещено в РФ), передает РИА Новости со ссылкой на ТК Fox 6 Now. Выяснилось, что 45-летняя Вахиба Исса Даис, жительница штата Висконсин, научившись взламывать аккаунты в соцсетях, а затем через них пропагандировала ИГИЛ и вербовала в их ряды.