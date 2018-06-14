В России безопасно: музыкант Юрий Шевчук приглашает немцев приехать на Чемпионат мира

14.06.2018 09:32



В беседе с немецким изданием Spiegel Юрий Шевчук обратился с призывом к немецким болельщикам не бояться приезжать в Россию на Чемпионат мира по футболу, передает РИА Новости.

Само издание пишет, что в Европе нет общего мнения по поводу того, насколько безопасным может стать посещение ЧМ. В связи с чем лидер группы ДДТ заявил, что те, кто боится ехать в Россию – неправы. По словам музыканта, в том же Берлине, Лондоне или Париже существуют более опасные места, чем в России. «Я заявляю с полным осознанием своей ответственности: в этом смысле у нас безопасно. Приезжайте, немцы, я вас всех приглашаю!» - произнес Юрий Шевчук.